Рерайт 20 статей по туризму

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен41 заявка417 просмотров

Есть сайт y-planet.ru, на котором размещены 20 статей по туризму (тематика "Египет", "Италия" - и т.д.) Эти статьи нужно будет отрерайтить. Некоторые из них спамные, у некоторых мало информации в основной части. В общем - переписать, чтобы они стали хорошо читаемые и т.д. - копирайтер сам должен видеть, что тут надо править)

Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками. Заявки со стоимостью за 1000 знаков - не рассматриваю, указывайте итоговую стоимость работы.

Оплату в Web-Money не провожу - только ЯД, карты и т.д.

11 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yurijko
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Написаны уникальные тексты, очень живым языком. Даже авторские фотографии приложены. Рекомендую Юрия как грамотного и ответственного копирайтера.
Спасибо большое за выбор меня исполнителем, интересное задание и оплату. Павел очень корректный и вежливый заказчик, всегда на связи, своевременно помогает советом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Yurijko
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новостной редактор/контент-менеджер

    Для своего проекта http://markgu.ru/ ищу помощника для ведения новостного раздела по исследованиям и аналитике рынка. Задача: 1. Формирование новостных публикаций по исследованиям и аналитике. 2. Публикация их на ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание Авто -шин, дисков. Создание обзоров

    $5000

    Ищем копирайтера на постоянку, который сможет создавать описания к различным видам шин, дисков. Работы много, -порядка 1000 позиций. Пример описания можно найти на сайте - http://www.autobam.ru/tyres/Dunlop_(EU)/SP_Sport_MAXX_Runflat Примерный объем в неделю - 70-100 тыс зн. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи на тему "игры онлайн"

    Нужно писать статьи на тему онлайн игр. Каждая статья от 420 до 600 символов. С меня название статьи, ключевые слова(по 3 на текст) и оплата в размере 45 рублей за 1к символов. Объём ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются копи тексты

    $50

    Требуются уникальные тексты на 100% Тематика: ремонт квартир порядка 25 000 символов (всего 16 текстов) ТЗ в личку Цена: 1500 руб.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт/копирайт статьи на строительную тематику

    $50

    Задача: Необходим рерайт/копирайт статьи на строительную тематику. При наличии профессионального строительного опыта - повышении стандартной ставки Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подбор материала

    Нужен подбор материала по следующим темам: 1. Советский период развития инвестиций 2 Финансовые инвестиции 3 Коллективные инвестиции 4 Венчурные инвестиции

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отзывы автомобильной тематики

    $1000

    Нужно писать отзывы на автомобильную тему. Желательно иметь представление о автомобилях, покупки, обслуживание, кузовном ремонте и т.п. Текстовки должны быть жизненными, не какой фантастики и фэнтези. Отзывы от 250 ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад