Рерайт 20 статей по туризму

Есть сайт y-planet.ru, на котором размещены 20 статей по туризму (тематика "Египет", "Италия" - и т.д.) Эти статьи нужно будет отрерайтить. Некоторые из них спамные, у некоторых мало информации в основной части. В общем - переписать, чтобы они стали хорошо читаемые и т.д. - копирайтер сам должен видеть, что тут надо править)

Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками. Заявки со стоимостью за 1000 знаков - не рассматриваю, указывайте итоговую стоимость работы.

Оплату в Web-Money не провожу - только ЯД, карты и т.д.