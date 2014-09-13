Для своего проекта http://markgu.ru/ ищу помощника для ведения новостного раздела по исследованиям и аналитике рынка. Задача: 1. Формирование новостных публикаций по исследованиям и аналитике. 2. Публикация их на ...
Рерайт 20 статей по туризму
Есть сайт y-planet.ru, на котором размещены 20 статей по туризму (тематика "Египет", "Италия" - и т.д.) Эти статьи нужно будет отрерайтить. Некоторые из них спамные, у некоторых мало информации в основной части. В общем - переписать, чтобы они стали хорошо читаемые и т.д. - копирайтер сам должен видеть, что тут надо править)
Рассматриваю заявки с явно указанными ценой и сроками. Заявки со стоимостью за 1000 знаков - не рассматриваю, указывайте итоговую стоимость работы.
Оплату в Web-Money не провожу - только ЯД, карты и т.д.
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