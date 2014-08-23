Подбор материала

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Закрыт9 заявок196 просмотров

Нужен подбор материала по следующим темам:

1. Советский период развития инвестиций

2 Финансовые инвестиции

3 Коллективные инвестиции

4 Венчурные инвестиции

11 лет назад
elvk
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
5 дней

Заявки фрилансеров

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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