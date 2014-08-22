Нужны два копирайтера для наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок298 просмотров

Есть сайт тематики ТВ Шоу, нужно добавлять на него новости/видео/биографии/фото.

За каждое видео и биографию плачу 20 рублей. За 1000 символов копирайтинга - 60 рублей. Фото - 5 рублей.

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11 лет назад
den94ka
Данил 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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