Нужен копирайт по теме отопления и водоснабжения.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок167 просмотров

Требуется копирайт для наполнения сайта по тематике электрического и газового отопления и водоснабжения:

"Газовые котлы"

"Газовые конвекторы"

"Электрические конвекторы"

"Электрические водонагреватели , бойлеры"

...

Пишем для сайта: http://konvektors.kiev.ua/

Тексты на русском языке, 2500 символов без пробелов.

Обязательные ключевые слова отдельно в ТЗ.

Уникальность от 96% по Адвего, шингл 4

Обязателен опыт написания статей по данной тематике.

Оплата в гривнах на карту ПриватБанка.

Указывайте свою цену за 1000 зн. бп

Написание статей
11 лет назад
shpilya
56 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
1 день
Юлия прекрасно справилась с заданием. Рекомендую!
Приятный во всех смыслах заказчик. Одно удовольствие работать!

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтер/копирайтер к описаниям фильмов

    Здравствуйте! На долгосрочную работу требуется рерайтер, который будет создавать грамотные и интересные описания к фильмам ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Требования: Постоянная связь в скайпе Креативность и оригинальность Умение работать с ...

    Копирайтинг80 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов по стоматологии

    Требуется простой рерайт текстов для стоматологической клиники по вашим исходникам. Тексты для временного размещения, поэтому стоимость невысокая. Но элементарное знание тематики должно присутствовать, приоритет приславшим ссылку на аналогичные тексты в портфолио. Цена 70р/1000збп. Оплата ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны отзывы

    Нужны качественные отзывы на разных сайтах и соц.сетях. О товарах, услугах, сотрудниках, компании. Отзывы нужны положительные. От разных аккаунтов. Отзывы нужно писать партиями. По 30 отзывов в неделю. В течении месяца. Есть обязательные площадки - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать 69 текстов для категорий инет-магаз. Авто

    Доброго времени суток! Требуется написать 69 текстов для категорий интернет-магазина. Тематика - ремонт авто. В теме нужно хоть немного разбираться, тексты нужны хорошие, читабельные. ТЗ вышлю исполнителю. В нем будет ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продающий пост

    Продающий пост для Лазерной указки в группе ВК. Пост должен быть эмоциональным, главное чтобы читателя зацепило, ввело в раж «а ну похрен, куплю». Объем до 1000 зн. Целевая аудитория - мужчины до 18 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статьи - 2000 зн.бп.

    $4

    Доброго времени суток! Необходимо написать 1 рерайт. Тематика - ипотечное кредитование в определенном банке. Объем - 2000 зн. бп (не меньше). Уникальность по Адвего — 90%. Сам ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны тексты на тематику Casino на ENG

    Нужны тексты на тематику казино только на английском языке , могу дать от куда можно брать и делать реврайт главное что бы 100 Exclusive был и конечно читабельно

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт новостей

    Здравствуйте, срочно ищу человека для написания рерайта новостей. Естьт 4 новости надо сделать их рерайт. Стоимость 40 рублей за новость. Жду ваших предложений. Новости предоставлю выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад