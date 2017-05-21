Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно ...
Нужны тексты на тематику Casino на ENG
Нужны тексты на тематику казино только на английском языке , могу дать от куда можно брать и делать реврайт главное что бы 100 Exclusive был и конечно читабельно
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