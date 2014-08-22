Написание статей для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт48 заявок537 просмотров

Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно много, каждый в районе 1000 символов. Уникальность не ниже 85%.

Написание статей
11 лет назад
Alandrius
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать статьи

    $30

    Добрый день! Нужно написать 12 статей по 3к. Срок — 2 дня. Оплата — 30р за 1к, ЯД, Webmoney. Остальные подробности обсудим в личке.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте! Интересует рерайт, 12150 символов без пробелов. Тематика "Фрезерование ЧПУ". Нужен человек который сможет отрерайтить технически грамотно. Предлагайте свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение контентом сайта дизайн интерьеров

    $20

    Уважаемые профессионалы! Требуется наполнение текстами сайта по дизайну интерьеров. planeta-design.ru общее кол-во знаков около 2000. Предлагается написать одну статью согласно брифу в прикреплённом файле. Исполнитель, текст которого будет признан нами лучшим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать текст для ролика

    Необходимо написать текст, для моего ролика, с коммерческим предложением. В заявках оставляйте свой скайп. И сказу пишите цену. Длина ролика примерно 2 минуты.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO - статьи 20 тыс. символов.

    Необходимо написать SEO - статьи 20 тыс. символов. Тематика: разработка и продвижение сайтов, виртуальный хостинг. Ключи: создание сайтов разработка сайтов заказать сайт веб студия ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Найти/придумать 10 событий для тотализатора

    Здравствуйте, уважаемые! Для мобильного тотализатора необходимо найти/придумать 10 событий из разных тематик, которые имеют динамику и постоянно меняются. Для примера, ретинг кинофильмов или компьютерных игр. Готов обсудить в ЛС.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сильные мощные тексты для Лендинга

    $50

    Ищем креативного и талантливого копирайтера. Срочно! Задача: написание "продающих" "мотивирующих" текстов для лендинга. Тематика: разработка графического дизайна 1) Дизайн рекламных носителей: Дизайн полиграфии (разработка дизайна ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад