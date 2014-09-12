Наполнение контентом сайта дизайн интерьеров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки484 просмотра
#1$20

Уважаемые профессионалы!

Требуется наполнение текстами сайта по дизайну интерьеров. planeta-design.ru общее кол-во знаков около 2000.

Предлагается написать одну статью согласно брифу в прикреплённом файле. Исполнитель, текст которого будет признан нами лучшим получит весь заказ. Срок на исполнение всего объёма будет месяц, пожалуйста соизмерьте свои технические возможности.

11 лет назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Mary_P
Мария 
44 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1
Текст Марии безусловный лидер среди работ конкурсантов. Спасибо. Ркомендую!
Быстрое подведение результатов, моментальная оплата и приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству и еще раз хочу поблагодарить вас, Максим, за интересный конкурс и достойное вознаграждение!

Заявки фрилансеров

Mary_P
Мария 
44 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
#1

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