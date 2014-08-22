Нужен удаленный сотрудник в интернет магазин

Ищем девушку для написания Статьей и Описания категорий используя ключевые слова. Это будет как рерайт так и копирайт. Готовы платить: рерайт - 8грн. копирайт с источниками - 16грн копирайт без источников - 24грн за 1000 символов. Тексты должны быть читабельные. Работа есть почти всегда. Оплата на карту ПРИВАТ БАНКА!!! Связь через почту и по телефону.

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тест задание: написать статью с картинками тема:

"Модный маникюр лето 2014"Ключевые слова http://naomi24.com.ua/:

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Длина до 3000 символов Уникальность статьи должна быть 100%

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