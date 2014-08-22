Здравствуйте! Нужны рерайт тексты по различным видам тематик. 60 руб — 2300 символов с пробелами Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ...
Нужен удаленный сотрудник в интернет магазин
Ищем девушку для написания Статьей и Описания категорий используя ключевые слова. Это будет как рерайт так и копирайт. Готовы платить: рерайт - 8грн. копирайт с источниками - 16грн копирайт без источников - 24грн за 1000 символов. Тексты должны быть читабельные. Работа есть почти всегда. Оплата на карту ПРИВАТ БАНКА!!! Связь через почту и по телефону.
О нас: мы довольно молодой интернет магазин ногтевой индустрии и не только.
тест задание: написать статью с картинками тема:
"Модный маникюр лето 2014"Ключевые слова http://naomi24.com.ua/:
маникюр 2014
ногти 2014
модный маникюр
маникюр 2014 фото
Длина до 3000 символов Уникальность статьи должна быть 100%
Свои работы присылайте на почту указанной контактных данных в теме письма пишите "Копирайтер"
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