Нужно несколько пакетов текстов. 1 пакет регион Саратов. 32 текста на строительную тематику. каждый текст по 2000 символов. 35 руб/1000 символов. 2 пакет перевозки ...
Описание товаров на сайте с ключевиками
Сайт: v-shokolade.ru
На личной странице каждого товаров сделать описание с ключами
Примерно 50 текстов + -
Пример в приложении
Выбранный исполнитель
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