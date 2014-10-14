Описание товаров на сайте с ключевиками

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Завершен4 заявки114 просмотров

Сайт: v-shokolade.ru

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11 лет назад
v-shokoolade
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$2
3 дня
Прекрасная работа, качественно, оперативно, все точно - без нареканий!
Четкое ТЗ, всегда на связи. Очень милая и приятная заказчица!

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад