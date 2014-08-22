Написание уникальной статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок213 просмотров

Нужно написать уникальную статьяю , на данный момент одну , в дальнейшем много . для сайта http://victoriasecretshop.ru/ на 2000 символов. Подробнее в личке.

Написание статей
11 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Выполнено.
Спасибо Кириллу за своевременную оплату и четкое, понятное ТЗ. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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