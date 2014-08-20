Необходим копирайтер для постоянного сотрудничеств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок502 просмотра

Информацию о том кто мы и чем занимаемся можно посмотреть на сайте webevolution.ru.

Ищем копирайтера, который сможет взять на себя сопровождение нашего сайта (новости, статьи) и сайтов клиентов (тематики разные сейчас: стройка, IT). На данный момент на сопровождении находится один сайт, в ближайшее время будут еще. Так же периодически необходимо выполнять работы по заполнению вновь созданных сайтов.

Немало важно значение имеет само мотивация и ответственность, т.к. планируется полная передача этих функций исполнителю с предоставлением ему доступов к сайтам.

Задачи:

1. Ведение новостных лент сайтов, на данный момент около 10 новостей в неделю, возможно увеличение объемов

• Подбор материала и написание новости

• Подбор картинки для новости

• Выкладывание новости и картинки на сайт через систему управления сайтом

2. Написание статей для сайтов, на данный момент около 6 в месяц

• Подбор тематики статей

• Согласование плана и тематики статей на месяц

• Подбор материала и написание статьи с учетом наших пожеланий

• Подбор картинки для статьи

3. Заполнение сайтов «основным» контентом (страницы главная, о нас,..) – раз в два месяца

• Работы будут согласовывается по факту

Требования:

1. Выполнение взятых на себя обязательств

2. Ответственность

3. Предоставление работ четко к согласованным срокам

4. Самоконтроль качества предоставляемого материала

5. Универсальность, умение писать тексты на разные тематики

6. Грамотный русский язык

7. Понимание того о чем вы пишите

8. Умение писать по сути, без воды

9. Желание учиться

Оплата:

На первых этапах сотрудничества сдельная, дальше по договоренности.

Публикация одной новости – 1 у.е.

Написание 1000 знаков б/п – 1.4 у.е.

Всем заинтересовавшимся прошу писать сюда: [email protected] с указанием в теме письма «копирайтер».

P.S.:

Убедительна просьба не писать людей не способных держать свое слово, не тратьте свое и ваше время.

Написание статей
11 лет назад
BAT
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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