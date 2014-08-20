Необходим копирайтер который отлично разбирается в тематике "Продвижение сайтов" для наполнение сайта текстом. Начнем с 40/1000 символов. Затем цена увеличивается пропорционально качеству написанного текста.
Необходим копирайтер для постоянного сотрудничеств
Информацию о том кто мы и чем занимаемся можно посмотреть на сайте webevolution.ru.
Ищем копирайтера, который сможет взять на себя сопровождение нашего сайта (новости, статьи) и сайтов клиентов (тематики разные сейчас: стройка, IT). На данный момент на сопровождении находится один сайт, в ближайшее время будут еще. Так же периодически необходимо выполнять работы по заполнению вновь созданных сайтов.
Немало важно значение имеет само мотивация и ответственность, т.к. планируется полная передача этих функций исполнителю с предоставлением ему доступов к сайтам.
Задачи:
1. Ведение новостных лент сайтов, на данный момент около 10 новостей в неделю, возможно увеличение объемов
• Подбор материала и написание новости
• Подбор картинки для новости
• Выкладывание новости и картинки на сайт через систему управления сайтом
2. Написание статей для сайтов, на данный момент около 6 в месяц
• Подбор тематики статей
• Согласование плана и тематики статей на месяц
• Подбор материала и написание статьи с учетом наших пожеланий
• Подбор картинки для статьи
3. Заполнение сайтов «основным» контентом (страницы главная, о нас,..) – раз в два месяца
• Работы будут согласовывается по факту
Требования:
1. Выполнение взятых на себя обязательств
2. Ответственность
3. Предоставление работ четко к согласованным срокам
4. Самоконтроль качества предоставляемого материала
5. Универсальность, умение писать тексты на разные тематики
6. Грамотный русский язык
7. Понимание того о чем вы пишите
8. Умение писать по сути, без воды
9. Желание учиться
Оплата:
На первых этапах сотрудничества сдельная, дальше по договоренности.
Публикация одной новости – 1 у.е.
Написание 1000 знаков б/п – 1.4 у.е.
Всем заинтересовавшимся прошу писать сюда: [email protected] с указанием в теме письма «копирайтер».
P.S.:
Убедительна просьба не писать людей не способных держать свое слово, не тратьте свое и ваше время.
Заявки фрилансеров
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