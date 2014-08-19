Разместить статью на украинском новостном сайте

1) Статью надо будет правильно написать (согласно ТЗ), взять интервью у человека в Киеве

2) Сайт, на котором статья должна быть размещена, должен индексироваться Яндексом.

3) Политики нет, российско-украинские отношения не затрагиваются. Статья на медицинскую тему.

4) При направлении заявки ссылка на предполагаемые к размещению сайты обязательна.

Если журналист находится не в Киеве, дорогу до Киева и командировочные оплачиваем.