Написание уникальных статей для сайта. Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).
2 текста "женской" тематики
Требуется девушка-копирайтер для написания двух текстов в стиле женского глянца (советы, косметика и т.п.). Объем каждой - 4500 знаков без пробелов, уникальность - не менее 90%. Срок - 14:00 завтра (20.08)
Стоимость - 40 р/1000 зн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен исполнитель на разовую работу. Суть такая: у нас есть сайт http://libertycity.ru/ на движе DLE. Сейчас там картинки у новостей маленькие, как иконки http://c2n.me/iLdlO9 Нужно самостоятельно заменить картинки на картинки ...Завершен11 лет назад
Товары - косметика. Для волос, профессиональная. Необходимо изучать существующие товары и писать по ним уникальный описания. Цена за 1 товар - 25 руб. Объем примерно 1000 знаковКопирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $530
Доброго времени суток! Ищу человека или команду, для написания 200+ статей по диетам. Список диет и ТЗ на них я Вам дам. Также предоставлю источник откуда делать рерайт. + также ...Завершен11 лет назад
Только для тех кто писал в данной теме или не писал, но знает очень хорошо. Для тех кто может писать быстро, грамотно и сео френдли. (ТЗ имеется) Интересуют предложения ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Написание текстов для сайта (срочно). Текст : для человека просто и понятно об услуге (естественно с учетом оригинальности). Не нужны продажные тексты. Простое, понятное описание услуг. Тематика : автомобильная химчистка, полировка. ...Завершен11 лет назад
- $20
Пишем 5 статей по 2К символов цена 2 доллара за тысячу учитываем СЕО, 2 подзаголовка работу необходимо сделать за 5 часов в общем, ничего сложногоЗавершен11 лет назад
- $250
Наполнения сайта оригинальным, интересным, оптимизированным под поиск контентом. Сайт на укр.языке. Сайт для интернет провайдера. Куплен темплейт на Вордпрессе, его необходимо адаптировать под обычный сайт, не блог, создать и назвать рубрики, написать содержание для рубрик, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется редактор для проекта КиберЛог, который сможет наладить работу по созданию классных авторских материалов. Главная задача — генерация собственного уникального контента. Требования: 1. Высокий уровень письменного русского языка. 2. Желание ориентироваться в ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написание продующихся текстов на лендинги по продаже товаров для женской аудитории. Крема, товары для похудения. Также, возможно дополнение - схемами, картинками для лучшей конверсии. Обязателен опыт в этой тематике ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад