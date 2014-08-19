2 текста "женской" тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок244 просмотра

Требуется девушка-копирайтер для написания двух текстов в стиле женского глянца (советы, косметика и т.п.). Объем каждой - 4500 знаков без пробелов, уникальность - не менее 90%. Срок - 14:00 завтра (20.08)

Стоимость - 40 р/1000 зн

11 лет назад
Julia_Tet
Тэт 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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