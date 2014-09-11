Заменить картинки к новостям

Здравствуйте. Нужен исполнитель на разовую работу.

Суть такая: у нас есть сайт http://libertycity.ru/ на движе DLE. Сейчас там картинки у новостей маленькие, как иконки http://c2n.me/iLdlO9 Нужно самостоятельно заменить картинки на картинки другого размера у порядка 500 новостей, поскольку скоро у сайта сменится дизайн, а в новом дизайне картинки большего размера.

Задача: просмотреть новость, найти подходящую картинку хорошего качества в интернете, обрезать в фотошопе до нужного размера и загрузить на сайт. И так со всеми новостями.

Требования: ответственность, умение работать с картинками в редакторе Фотошоп, умение отличать качественную хорошую картинку от размытого отстоя :) Знание движка приветствуется, если нет, научим, расскажем.

Жду предложений по цене и срокам.