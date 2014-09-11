Frontend разработка, SCSS, CSS3\HTML5 , Javascript/jQuery, UI/UX-дизайн и кроссбраузерная, адаптивная верстка

Дипломированный Математик-Программист (Россия), Дипломированный Информатик (Германия). Опыт работы в Веб-Разработке более 7-и лет. Фрилансом занимаюсь крайне редко, только когда появляется свободное время и желание, поэтому пусть вас не смущает отсутствие отзывов ;)

Frontend-Разработка/Веб-Дизайн: SCSS, CSS3\HTML5 , Javascript(jQuery), Bootstrap, Ajax, Wordpress, Joomla, UI/UX-дизайн и кроссбраузерная, адаптивная верстка