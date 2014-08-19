Нужно написать 10 статей для бухгалтерского сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок226 просмотров

Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным

темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 4-5 тыс знаков каждая, в зависимостиот ТЗ и количества ключей на статью. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%.

Автор должен ориентироваться в теме "бухгалтерский учет, юридические услуги и все, что связано с этими услугами", чтобы не писать ересь.

Нужен интересный, читабельный текст с обязательным (!) включением нужных ключевых фраз и слов.

Не приму неинтересные тексты «ни о чём». Приветствуются тексты с разными пошаговыми инструкциями, разбитые на блоки с подзаголовками, нумерованными списками и т.п.

Оплата — 30 руб за 1000 ЗБП

Сроки 2–3 дня.

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11 лет назад
lelyuska
Алена 
42 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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