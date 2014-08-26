Тексты для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок341 просмотр

Нужны тексты для сайта http://ertk43.ru/ Тематика: Производственное литье, Металлопрокат, Металлоконструкции, Проектирование Объем примерно 2000 - 2500 сбп. по каждому разделу. Кроме того, потребуется по одному небольшому тексту на слайдер на главной странице. Более подробное тз исполнителю. Никаких предоплат, оплата только по факту.

От вас:

Опыт в написании текстов схожей тематики

Указание цены за 1000 сбп

11 лет назад
Fridrih_Erkh
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад
$10
5 дней
Сергей выполнил задание качественно и в срок. Общением доволен, был все время на связи.
Очень доволен сотрудничеством с Никитой - вежливый и компетентный заказчик. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад

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