Тексты для сайта

Всем привет. Нужна умная и хозяйственная девушка, любящая и умеющая готовить. Работа постоянная, возможно год и более. В КОМАНДУ САЙТА. Необходимо: публиковать по 5-6 рецептов в день на новый кулинарный сайт http://yum-yum.menu/ ...