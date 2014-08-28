Журналист на кулинарный сайт

Всем привет. Нужна умная и хозяйственная девушка, любящая и умеющая готовить. Работа постоянная, возможно год и более. В КОМАНДУ САЙТА.

Необходимо: публиковать по 5-6 рецептов в день на новый кулинарный сайт http://yum-yum.menu/ (движок dle, если не знакомы, я все расскажу, там все просто).

Публиковать рецепты нужно в свободном режиме самостоятельно, главное, каждый день.

Рецепты писать либо из головы, либо переводить/рерайтить. Также можно пользоваться старыми бабушкиными записями. Картинки либо свои, либо с англоязычных сайтов (гуглим на англе).

Главное требование: Готовность к долгосрочному сотрудничеству и умение грамотно писать по-русски.

Жду предложений. Без отзывов и рейтинга просьба не беспокоить и заявки не оставлять, не рассматриваю.