Журналист на кулинарный сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок693 просмотра

Всем привет. Нужна умная и хозяйственная девушка, любящая и умеющая готовить. Работа постоянная, возможно год и более. В КОМАНДУ САЙТА.

Необходимо: публиковать по 5-6 рецептов в день на новый кулинарный сайт http://yum-yum.menu/ (движок dle, если не знакомы, я все расскажу, там все просто).

Публиковать рецепты нужно в свободном режиме самостоятельно, главное, каждый день.

Рецепты писать либо из головы, либо переводить/рерайтить. Также можно пользоваться старыми бабушкиными записями. Картинки либо свои, либо с англоязычных сайтов (гуглим на англе).

Главное требование: Готовность к долгосрочному сотрудничеству и умение грамотно писать по-русски.

Жду предложений. Без отзывов и рейтинга просьба не беспокоить и заявки не оставлять, не рассматриваю.

DLE
11 лет назад
Missiya
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

zena13
Ксения 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
30 дней
Ксюша - просто умничка. Все пишет хорошо, к правкам адекватна. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Четкость в постановке задач, ответственность при оплате и профессиональный подход к работе. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо за оказанное доверие! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zena13
Ксения 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер на новостной сайт

    Требуется опытный рерайтер для рерайтинга новостей тематики: Шоу-бизнес, Общество, Технологии. Работать нужно будет каждый день (кроме пятницы, субботы), делать до 10-12 новостей в день. Жду Ваши предложения.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайт материалов для сайта часов

    $50

    Требуется рерайт материалов для сайта Уникальность текста 96–100% Оплата: 30-40 руб — 1000 символов. От вас: оперативность в работе и качество. Всего 13000-14000 символов Жду Ваших заявок и Ваш скайп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание 50 текстов детской тематики

    Приветствую всех фрилансеров. Нужно написать 50 уникальных текстов (95%+) по детской тематике с ключами. Срок до 10 дней. Отправка текстов партиями для проверки. Работа без предоплаты, оплатит заказчик оплачиваю и я. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен рерайт материалов для сайтов

    Требуется рерайт материалов для сайтов. Уникальность текста 96-100% Оплата: 30 руб - 1000 символов. От вас: оперативность в работе и качество. Жду Ваших заявок и Ваш скайп.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание 4 обзоров товаров и 4 статей

    $60

    Доброго времени суток! Необходим копирайтер, который напишет 8 статей. Из них: 4 обзора на товары; 4 информационные статьи. Тематика - климатическая техника (нагреватели, кондиционеры, радиаторы). Количество ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • СЕО статьи

    $1000

    Всем привет! нужны сео статьи по четкому ТЗ (ничего подбирать самим не надо) оплата - 40-50/1000 копирайт оплата 30-35/1000 рерайт (в зависимости от ваших способностей). ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новость

    Написать новость о том, что компания стала дистрибьютором такого-то бренда с такими-то плюсами и теперь ищет партнеров для сотрудничества.. Условия сотрудничества оговариваются отдельно

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на туртему

    Нужны сео-статьи на туристическую тему. 10 статей. Объем - 12000 знаков Срок - 2-3 дня Цена за 1000 знаков - 40 рублей

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для магазина пневматического оружия

    Нужны полезные статьи про пневматическое оружие, помогающие выбрать подходящую модель оружия. Желательно, чтобы человек знал особенности моделей пневматики и сам придумывал темы для статей. Если есть возможность сделать обзор какого-то отдельного механизма винтовки с ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов объявлений

    Здравствуйте, во вложении тексты объявлений, который нужно переписать с 90% уникальностью. Предлагайте цену за 1000 знаков или стоимость всей работы. Срок?

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад