Тексты для магазина пневматического оружия

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Закрыт10 заявок154 просмотра

Нужны полезные статьи про пневматическое оружие, помогающие выбрать подходящую модель оружия. Желательно, чтобы человек знал особенности моделей пневматики и сам придумывал темы для статей. Если есть возможность сделать обзор какого-то отдельного механизма винтовки с фотографиями- вообще замечательно.

11 лет назад
djohnz77
Евгений 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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