Здравствуйте, во вложении тексты объявлений, который нужно переписать с 90% уникальностью. Предлагайте цену за 1000 знаков или стоимость всей работы. Срок?
Тексты для магазина пневматического оружия
Нужны полезные статьи про пневматическое оружие, помогающие выбрать подходящую модель оружия. Желательно, чтобы человек знал особенности моделей пневматики и сам придумывал темы для статей. Если есть возможность сделать обзор какого-то отдельного механизма винтовки с фотографиями- вообще замечательно.
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