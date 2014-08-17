Сценарий мастер-класса, урока для детей

Добрый день.

Существует учебное оборудование - конструкторы, с помощью которого дети 6-8 лет , конструируя, изучают основы механики, физики, природных явлений, использования энергии природы.

Есть ассортимент продукции. Есть примерный перечень изучаемых тем. Необходимы сценарии по темам для проведения мастер-классов - разовых уроков, так и программа - серия мастер-классов.

Подробнее только для тех, кто чувствует в себе силы это сделать :-)

Проект долгосрочный.