fishkazer

Тамара Стрельникова fishkazer

 
45 летКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн лого и сайта магазина товаров для детей planetadetstva.kz

    $50

    Добрый день. Наш небольшой интернет-магазин товаров для детей работает около 5 лет на локальном рынке Казахстана.  За это время появились постоянные покупатели и индивидуальная узнаваемость бренда. Сайт planetadetstva.kz В настоящее время мы озабочены необходимостью редизайна как интернет-магазина, так ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление товаров в магазин игрушек

    Интернет-магазин детских игрушек planetadetstva.kz.  Около 5000 товаров на борту. CMS Мегагрупп.ру Необходимо добавлять новые товары на сайт, используя информацию из ТЗ, сайта поставщика или exel прайсов поставщика. Требования:  1. качество заполнения - самое важное. Четкое следование инструкции - все ...

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Увеличение подписчиков и привлечение ЦА

    $100

    Требуется менеджер для ведения группы VK и Facebook Публикации - 5-10 в неделю. Обратная связь по вопросам у ЦА Пишите стоимость услуги в месяц. Тема -йододефицит и смежные тематические блоки по сопутствующим возникающим проблемам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сценарий мастер-класса, урока для детей

    Добрый день. Существует учебное оборудование - конструкторы, с помощью которого дети 6-8 лет , конструируя, изучают основы механики, физики, природных явлений, использования энергии природы. Есть ассортимент продукции. Есть примерный перечень изучаемых тем. Необходимы сценарии по темам ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копипаст около 300 статей

    Скину список линков. Дам доступ к админке. Статья как правило имеет картинки (до 10 штук, иногда только 1), которые необходимо перенести на домен, перелинковать во избежании кучи запросов на чужие домены. очистить тексты от ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать в векторе изображение персонажа

    $10

    Данное изображение отрисовать в векторе в трех исполнениях: 1. Ч.б - контур 2. 2D - с использованием градиента без эффекта выпуклости, объемности 3. 2D - с использованием градиентов с эффектом 3D Все части и элементы - отдельные, т.е. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для домена

    $50

    Вид деятельности - продажа продукции Lego Education Домен - legoed.kz Нужен знак ассоциирующийся с: 1. продукцией Lego Education 2. с названием домена. Возможно шуточное исполнение на тему поедания кубиков. Допустимо использование изображения в качестве знака. Поскольку ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Решить проблему конвертации при оплате Prestashop

    Есть три платежных модуля. Работают, но. Валюта магазина по-умолчанию KZ - тенге. У вебмани нет такого кошелька. Яндекс-деньги и Киви должны конвертировать в рубли. В итоге. При сумме заказа 3000 тг при переходе к оплате ...

    Prestashop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D-изображение и анимация продукции

    Компания производит продукцию в баночках. Есть фото. Скинем размеры, этикетки и все что нужно. Необходимо собрать 3D-объект баночки с этикеткой. Нам нужна модель 3d-исходник. Также несколько срендеренных видов с разных сторон. Также анимация (флешка + ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение продукции в соцсетях

    Казахстанская компания производитель йодосодержащих добавок, напитков, косметики (более 15 лет на рынке со стабильной ЦА) расширяет возрастные границы ЦА с ориентацией на 25-35 лет и ищет для работы на постонной долгосрочной основе SMM-менеджера. Есть свои группы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Увеличение подписчиков и привлечение ЦА
Сотрудничаем на постоянной основе. Отличный заказчик. Очень интересный проект, которым хочется заниматься. Всем рекомендую.
Всегда на связи. Выбрали исполнителем и сотрудничаем уже второй месяц. Тщательный подход к контентной составляющей. Спасибо. С Вами приятно работать
Ответный отзыв
NurgulSultanova
36 летОАЭ
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Перевод на казахский язык
Тамара, буду рада сотрудничать с Вами снова!
Качественны перевод. Спасибо
Ответный отзыв
BOSPORKERCH
Сергей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Копипаст около 300 статей
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Своевременная оплата. Всем рекомендую.
Работа выполнена
Ответный отзыв
gorkayaluna
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами
Четкая постановка задачи, приятное общение и моментальная оплата. Большое спасибо за проект!
Очень ответственный исполнитель. Приятно работать. Все пожелания и поправки принимаются и моментально вносятся. Спасибо. Татьяна.
Ответный отзыв
Tohey
Антон 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для домена
Спасибо за интересное задание!!! Остался очень доволен сотрудничеством с Тамарой! Рекомендую!!!
Спасибо огромное за выполненную работу с душой. Приятно работать с творческими людьми с профессиональным видением и навыками. Рекомендую Антона как очень ответственного и приятного в коммуникации человека.
Ответный отзыв