Добрый день. Наш небольшой интернет-магазин товаров для детей работает около 5 лет на локальном рынке Казахстана. За это время появились постоянные покупатели и индивидуальная узнаваемость бренда. Сайт planetadetstva.kz В настоящее время мы озабочены необходимостью редизайна как интернет-магазина, так ...
- $50Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин детских игрушек planetadetstva.kz. Около 5000 товаров на борту. CMS Мегагрупп.ру Необходимо добавлять новые товары на сайт, используя информацию из ТЗ, сайта поставщика или exel прайсов поставщика. Требования: 1. качество заполнения - самое важное. Четкое следование инструкции - все ...Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется менеджер для ведения группы VK и Facebook Публикации - 5-10 в неделю. Обратная связь по вопросам у ЦА Пишите стоимость услуги в месяц. Тема -йододефицит и смежные тематические блоки по сопутствующим возникающим проблемам ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Существует учебное оборудование - конструкторы, с помощью которого дети 6-8 лет , конструируя, изучают основы механики, физики, природных явлений, использования энергии природы. Есть ассортимент продукции. Есть примерный перечень изучаемых тем. Необходимы сценарии по темам ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Описание характеристик товара - детские игрушки. Пишите стоимость по количеству знаков.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тематика детские игрушки. Порядка 150 позиций.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Скину список линков. Дам доступ к админке. Статья как правило имеет картинки (до 10 штук, иногда только 1), которые необходимо перенести на домен, перелинковать во избежании кучи запросов на чужие домены. очистить тексты от ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Данное изображение отрисовать в векторе в трех исполнениях: 1. Ч.б - контур 2. 2D - с использованием градиента без эффекта выпуклости, объемности 3. 2D - с использованием градиентов с эффектом 3D Все части и элементы - отдельные, т.е. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Вид деятельности - продажа продукции Lego Education Домен - legoed.kz Нужен знак ассоциирующийся с: 1. продукцией Lego Education 2. с названием домена. Возможно шуточное исполнение на тему поедания кубиков. Допустимо использование изображения в качестве знака. Поскольку ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть три платежных модуля. Работают, но. Валюта магазина по-умолчанию KZ - тенге. У вебмани нет такого кошелька. Яндекс-деньги и Киви должны конвертировать в рубли. В итоге. При сумме заказа 3000 тг при переходе к оплате ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания производит продукцию в баночках. Есть фото. Скинем размеры, этикетки и все что нужно. Необходимо собрать 3D-объект баночки с этикеткой. Нам нужна модель 3d-исходник. Также несколько срендеренных видов с разных сторон. Также анимация (флешка + ...3D-графика13 заявокЗакрыт10 лет назад
Казахстанская компания производитель йодосодержащих добавок, напитков, косметики (более 15 лет на рынке со стабильной ЦА) расширяет возрастные границы ЦА с ориентацией на 25-35 лет и ищет для работы на постонной долгосрочной основе SMM-менеджера. Есть свои группы ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требование: Опыт работы с PRestashop. Товары тематики электроника. Позиций около 200. Указывайте стоимость за единицу и сроки, пожалуйста.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад