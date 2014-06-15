Добрый день. Наш небольшой интернет-магазин товаров для детей работает около 5 лет на локальном рынке Казахстана. За это время появились постоянные покупатели и индивидуальная узнаваемость бренда. Сайт planetadetstva.kz В настоящее время мы озабочены необходимостью редизайна как интернет-магазина, так ...