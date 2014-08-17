Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать ...
Перевод на казахский язык
Описание характеристик товара - детские игрушки.
Пишите стоимость по количеству знаков.
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