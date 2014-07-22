Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать ...
Требуются переводчики со знанием английского языка
Рекрутинговое агентство «MediaPrintHouse» открывает набор сотрудников на должность удаленный переводчик с английского на русский.
Знание языков: английский.
Оплата: 1800 знаков с учетом пробелов – от 230 до 280 рублей.
Место и время работы выбираете сами.
Ждем грамотных, трудолюбивых и ответственных соискателей.
Заявки фрилансеров
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