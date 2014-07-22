Требуются переводчики со знанием английского языка

Рекрутинговое агентство «MediaPrintHouse» открывает набор сотрудников на должность удаленный переводчик с английского на русский.

Знание языков: английский.

Оплата: 1800 знаков с учетом пробелов – от 230 до 280 рублей.

Место и время работы выбираете сами.

Ждем грамотных, трудолюбивых и ответственных соискателей.