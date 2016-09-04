Сделать копию каталога на русском языке

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Завершен13 заявок477 просмотров

Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf

Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать Вам.

11 лет назад
vdvlogistics
Юрий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MariyaMukhina
Мария 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$87
4 дня
Все отлично

Заявки фрилансеров

MariyaMukhina
Мария 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад