Сделать копию каталога на русском языке

Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf

Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать Вам.