Приветствую! Нужно перевести книгу с английского на русский объемом 333 страницы формата PDF. Тематика книги - мобильная реклама. Книгу можно скачать здесь - https://yadi.sk/i/C4n9cxVxWvo56 Из требований: ...
Сделать копию каталога на русском языке
Необходимо сделать перевод каталога в формате исходника http://file.sportlegion.ru/BAUER_2013.pdf
Указывайте итоговую стоимость и реальные сроки. Предоплату не предлагать - много обмана. Безопасная сделка или часть сделана - оплата.... и так до упора. какую часть решать Вам.
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