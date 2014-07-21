Перевод на испанский 1500 знаков

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Завершен4 заявки132 просмотра

Текст на русском языке — этнический уклон. Требуется перевод на испанский

Прошу указывать сроки и стоимость работы.

11 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо! Все сделано качественно и в срок.
Спасибо за работу! Все отлично! Оплата в срок. Надеюсь еще поработаем...

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад