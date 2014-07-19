Перевести презентацию с русского на итальянский

Есть презентация компании на русском языке – 10 слайдов. Требуется перевести ее на итальянский язык. Предпочтительная специализация исполнителя – деловой итальянский. Если у вас есть какие-либо сертификаты по языку, указывайте это при подаче заявки – будет плюсом.

Презентация приложена к проекту. Переведенные слайды должны быть предоставлены в том же виде, что и на русском языке. Все юридические аббревиатуры – ООО, ОГРН, КПП и др. – надо внести в презентацию транслитом, но в отдельный файл Word надо включить перевод на каждую аббревиатуру. Понятно, что, например, для ООО не будет точного перевода, но надо подобрать максимально близкое понятие из итальянского права. Примеры таких понятий для ООО из других языков- Ltd (англ.), Gmbh (нем.), SARL (франц.). Подобным образом надо перевести и все другие юридические термины, относящиеся к реквизитам компании. Особенно много этих терминов на 10-м слайде.

Срок – 2 дня. Стоимость за весь проект – 1 200 WMR. Расчет только через Webmoney.

Вопросы можно задавать в личку.