Требуется перевод с русского на украинский язык

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Закрыт40 заявок350 просмотров

Здравствуйте. Требуется перевод 4 листов текста с русского на украинский язык.

Пишите цену и сроки.

С уважением,Елена

11 лет назад
almaz100
Елена 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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