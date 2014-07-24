Здравствуйте. Нужно доработать одностраничник. 1. Привязать к Джазклику. 2. перенести сайт на др хостинг 3. сделать сайт-копию с некоторыми изменениями на поддомене. От вас. Цена работы и сроки. Если все будет ок, то работы всегда будет много. На очереди есть еще ...