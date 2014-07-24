Добрый день. Срочно требуется специалист, который знает и умеет продвигать в гугл картинки. Тематика дизайн интерьеров От вас требуется : 1. Цена вопроса. 2. Портфтолио Ждем заявок. Спасибо.
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. требуется грамотный аналитик. Необходимо проанализировать статистику одностраничника(лендинга) и внести предложения по улучшению его конверсии.От вас цена и сроки.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать одностраничник. 1. Привязать к Джазклику. 2. перенести сайт на др хостинг 3. сделать сайт-копию с некоторыми изменениями на поддомене. От вас. Цена работы и сроки. Если все будет ок, то работы всегда будет много. На очереди есть еще ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте.Необходимо озвучить текст: 1. На русском языке 600 слов 2. На английском языке 500 слов. Озвучить текст в аудиоформате. от вас цена и сроки.Озвучивание7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте.Необходимо озвучить текст: 1. На русском языке 600 слов 2. На английском языке 500 слов. Озвучить текст в аудиоформате. от вас цена и сроки.Озвучивание12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. нужно сайт перевесить с одного домена на другой. Добавить видео (видео есть) Сделать живой скайп. Ищем человека из Украины. От вас стоимость работы и сроки. С ув ЕленаСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. нужно прикрутить к сайту сервис Джазклик(форму подписки в виде попап-окна). Цель: сбор подписчиков в базу данных. Как все должно работать: человек заходит на одностраничник. Вводит свою почту в форму подписки. Его имя и электронная ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ, Google Adwords на постоянной основе. Необходимо будет прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления). Пишите в комментариях и ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт9 лет назад
Для продвижения проектов в соц сетях Нужен SMM специалист на постоянной основе. Все вопросы в личной переписке. Цена договорная. Работы много. Проекты : женская тематика, инфобизнес, иностранные языки, дом. Жду от вас сообщений. С ув Елена.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт - одностраничник (лендинг). Более подробную информацию я напишу в личку. Спасибо. Жду ваших заявок. С ув ЕленаВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Для проекта:Профессиональная косметика для волос нужен специалист по трафику из соц сетей. Трафик гнать нужно будет на лендинг . Жду ответов. С ув Елена.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется перевод 4 листов текста с русского на украинский язык. Пишите цену и сроки. С уважением,ЕленаПереводы40 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать Сайт-одностраничник (Landing Page) "под ключ" без привязки к платежным системам. От вас нужно: ваше портфолио , стоимость работы и сроки. В случае сотрудничества, работы будет много. С уважением, ЕленаСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад