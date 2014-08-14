Проанализировать статистику одностраничника

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Закрыт9 заявок101 просмотр

Здравствуйте. требуется грамотный аналитик. Необходимо проанализировать статистику одностраничника(лендинга) и внести предложения по улучшению его конверсии.От вас цена и сроки.

11 лет назад
almaz100
Елена 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров