Если вы специалист по рекламе в тизерных сетях,надо настроить эффективную рекламную кампанию в тизерных сетях.В ваших предложениях укажите свою цену за ваши услуги,срок исполнения и вашу гарантию, в комментариях. Отвечу всем,кто заинтересовался
Контекстная реклама в альтернативных системах.
Нужно настроить контекстную рекламу в альтернативных системах (не Яндекс и не Гугл).
Ваши предложения, стоимость и что входит в работу?
Темы: тренинги ораторского искусства и тренинги НЛП (две темы).
Есть 1500 подобранных ключей (работает кампания в Яндексе).
Заявки фрилансеров
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