Необходимо составление рекламной кампании Директ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок171 просмотр

Требуется составление качественной рекламной кампании для интернет магазина постельного белья.

Выбор исполнителя после просмотра портфолио. Обязательно наличие положительных отзывов и длительный срок аккаунта на weblancer (более 1 года).

11 лет назад
effinn
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров