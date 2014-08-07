Доброго времени суток. Нужно сделать страницу на домен.И запустить яндекс директ что бы прошла модерация.Тема скользкая. Примеры скину в личку. Жду предложения.
Настроить баннерную рекламу гугл
Настроить баннерную рекламу гугл таким образом чтобы она показываала рекламу только тем пользователям которые уже были на сайте и показывала товары которые пользователь смотрел. пример скину по запросу.
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