Профессионально сделать рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен20 заявок228 просмотров

В интернет-магазине детских товаров требуется профессионально настроить контекстную рекламную компанию.

Сайт магазина вышлю кого заинтересует.

Обязательно успешный опыт ведения рекламных компаний.

Требуется в компаниях прописывать: минус слова, стоп слова, объявления должны быть продающими.

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
15 дней назад
11 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена на высшем профессиональном уровне. Работа сдана в срок. Спасибо.
Отличный заказчик - постоянная коммуникация, четко обозначенная задача и цели, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
15 дней назад
11 лет назад
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