Для настройки и ведения собственных компаний и компаний наших клиентов, для постоянного сотрудничества требуется грамотный директолог (Яндекс +Гугл). Главным преимуществом будет опыт создания и ведения компаний для веб-студий и агентств с большой конверсией. ...
Профессионально сделать рекламу
В интернет-магазине детских товаров требуется профессионально настроить контекстную рекламную компанию.
Сайт магазина вышлю кого заинтересует.
Обязательно успешный опыт ведения рекламных компаний.
Требуется в компаниях прописывать: минус слова, стоп слова, объявления должны быть продающими.
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