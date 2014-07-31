Лидогенерация

Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры. Значит задача такая:

нужно оптимизировать рекламную компанию в Google Adwords. Рекламируем лендинг по продаже ягод годжи.

На данный момент например по запросу "купить годжи" объявление расположено так, как на картинке(http://f6.s.qip.ru/iJXXcf6W.png), а нужно так, как указывает стрелка, т.е. на первом, втором или максимум третьем месте. Нужно также подобрать целевые ключевые слова и вывести посещаемость на 100-200 целевых посетителей в день, или от 2 подтвержденных заказов в день.

Адрес сайта http://my-goji.in.ua

Сделать нужно до конца рабочей недели, т.е. до пятницы (08.08)

Оплата 100$

P.S: только для фрилансеров из Украины