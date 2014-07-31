Необходимо создание и ведение кампании по лечению в Германии , пишите цену и сроки.
Лидогенерация
Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры. Значит задача такая:
нужно оптимизировать рекламную компанию в Google Adwords. Рекламируем лендинг по продаже ягод годжи.
На данный момент например по запросу "купить годжи" объявление расположено так, как на картинке(http://f6.s.qip.ru/iJXXcf6W.png), а нужно так, как указывает стрелка, т.е. на первом, втором или максимум третьем месте. Нужно также подобрать целевые ключевые слова и вывести посещаемость на 100-200 целевых посетителей в день, или от 2 подтвержденных заказов в день.
Адрес сайта http://my-goji.in.ua
Сделать нужно до конца рабочей недели, т.е. до пятницы (08.08)
Оплата 100$
P.S: только для фрилансеров из Украины
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно создать и запустить компанию на Яндекс.Директ на сайт http://barro.of.by/. Продажа ортопедических матрасов для кроватей в Белоруссии. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления и т.д.) Ищем исполнителя с ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
http://ur-way.pro запросы нужны по услугам: 1) регистрация ООО 2) внесение изменений ген дир учредителей http://ur-way.pro/jurist-2.html ...Завершен11 лет назад
- $250
Нужно настроить максимально конверсионную Контекстную Рекламу в Adwords и Директ по тематике Услуги сварки металла, труб, изделий и т.д. Также требуется настроить Яндекс Метрику для отслеживания эффективности рекламы.Завершен11 лет назад
настроить компанию риэлторского агенства занимаемся покупкой и продажей квартирЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно составить компании в директе для сайта сантехники по НЧ. Компании по разделам сайта.Сайт www.**xs.ru (заменить** на "ge") Оплата по фактуЗавершен11 лет назад
Требуется раскрутить новый небольшой интернет-магазин электроники и малой быт. техники. Доведение до ума юзабилити сайта, раскрутка и периодическая рекламная поддержка. Контекстная реклама, соцсети, Яндекс-маркет, оптимизация и пр. Но первым делом - умение быстро вывести ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо грамотно сформировать компанию в Яндекс Директ. 1 запрос 1 объявление, в объявлениях стоимость услуг, побуждающие фразы, ссылаться должны на целевые страницы Стоимость объявления от 6 руб.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл для нового сайта школы иностранных языков.Завершен11 лет назад
Требуется создать кампанию в Яндекс Директ. 1 000 объявлений. Каталог товаров. Ключевые слова есть. Укажите стоимость работ и сроки.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад