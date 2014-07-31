Раскрутка нового ИМ и периодическая поддержка

Требуется раскрутить новый небольшой интернет-магазин электроники и малой быт. техники. Доведение до ума юзабилити сайта, раскрутка и периодическая рекламная поддержка. Контекстная реклама, соцсети, Яндекс-маркет, оптимизация и пр. Но первым делом - умение быстро вывести на реальные продажи. Долгосрочные процедуры - по ходу. Обязательны ответственность и профессионализм на уровне ясного понимания всей системы эффективных действий и способности устанавливать чёткое соответствие реальных результатов плану собственных обязательств. Оплата по согласованному графику в соответствии с результатами.

Укажите Ваши цены, сроки, направления специализации и опыт.

Начало работы - не сразу же, а с отсрочкой для восстановления ИМ.