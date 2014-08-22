Интернет-маркетолог

$1125
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок409 просмотров

Ищем специалиста для настройки и ведения кампаний в поисковых системах, включая КМС

Обязателен успешный вывод кампаний по ключевым запросам в ТОП поисковых систем Google и Яндекс

Работа удаленная, ваше место жительства значения не имеет. Полная занятость, пятидневка, оформление по ТК РФ

З/п - 40000 рублей

11 лет назад
ssolodova
Светлана 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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