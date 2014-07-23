Контекстная реклама для однстраничников с WOW-това

Настройка и ведение контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Adwords по таким одностраничникам (и другим подобным):

greencoffee-ukraine.com

godji.co.ua

valgus-pro.com.ua

Ищу подрядчика на постоянку, которому смогу доверить постоянное запуск и ведение рекламных кампаний. У меня постоянно новые продукты появляются и надо запускать на них контекст.

Мне нужен партнер с опытом и навыками высокого уровня, который будет не просто высасывать свой % от рекламного бюджета, а будет оптимизировать кампании и генерировать лиды с поиска, КМС и ремаркетинга.

Рассмотрю все необходимые правки целевых страниц для того, чтобы пройти модерацию.

Просьба отзываться тем, кто имел дело с подобными проектами и имеет представление какие шаги надо предпринять для запуска рекламы.

Каждая запущенная рекламная кампания отдельно оплачивается.