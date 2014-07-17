Добрый день! Требуется технически оптимизировать интернет-магазин d-hutor.ru (сейчас на стадии заполнения). А также настроить кампанию в яндекс директ. (+возможны правки по сайту, есть недоработки. К примеру, поправить шрифты) Просьба указывать примерные ...
Доработка рк в Директе/создание в Эдвордс, ведение
Что есть сейчас:
- готовая рк в Директе на поиске, приносит заявки, звонки, но мало.
- CTR - 6 с небольшим процентов.
- рк в РСЯ (практически не работающая)
Что необходимо:
- доработка рк в Директе, создание рк компании в РСЯ
- создание рк в Эдвордс. Создание КМС там же. Настройка ретаргетинга. (код подключён)
Также необходимо ведение компаний:
- мониторинг ключевых запросов, по которым оставляют заявки
- управление ставками
- расширение ключевых запросов/удаление, приостановка нерезультативных запросов
- работа с объявлениями и т.д.
Нужен человек, который разбирается в контекстной рекламе, желательно имеет сертификаты Директа, Гугла.
Просьба писать тем, кто может предоставить реальные кейсы, посмотреть рк в Директе(гостевые доступы предоставлю) и сказать, как может улучшить компанию.
Если интересно, пишите ваши цены.
Буду рад сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
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