Доработка рк в Директе/создание в Эдвордс, ведение

Что есть сейчас:

- готовая рк в Директе на поиске, приносит заявки, звонки, но мало.

- CTR - 6 с небольшим процентов.

- рк в РСЯ (практически не работающая)

Что необходимо:

- доработка рк в Директе, создание рк компании в РСЯ

- создание рк в Эдвордс. Создание КМС там же. Настройка ретаргетинга. (код подключён)

Также необходимо ведение компаний:

- мониторинг ключевых запросов, по которым оставляют заявки

- управление ставками

- расширение ключевых запросов/удаление, приостановка нерезультативных запросов

- работа с объявлениями и т.д.

Нужен человек, который разбирается в контекстной рекламе, желательно имеет сертификаты Директа, Гугла.

Просьба писать тем, кто может предоставить реальные кейсы, посмотреть рк в Директе(гостевые доступы предоставлю) и сказать, как может улучшить компанию.

Если интересно, пишите ваши цены.

Буду рад сотрудничеству.