Добрый день! Требуется технически оптимизировать интернет-магазин d-hutor.ru (сейчас на стадии заполнения). А также настроить кампанию в яндекс директ. (+возможны правки по сайту, есть недоработки. К примеру, поправить шрифты) Просьба указывать примерные ...
Продвижение статьями
Необходимо для интернет магазина одежды написать уникальную статью и сделать рерайт( 50 статей). С последующим их размещением на трастовых сайтах.
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