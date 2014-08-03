$115
Красиво оформленный бизнес план развития сети пельменных(6-7 объектов). Включающий в себя благоустройство прилегающей территории зданий на которой они находятся.
Презентации7 заявок
Закрыт
8 лет назад
Красиво оформленный бизнес план развития сети пельменных(6-7 объектов). Включающий в себя благоустройство прилегающей территории зданий на которой они находятся.
Продукция из натурального мяса ручной лепки . Нужен фирменный логотип, броское название и кричащий слоган.
Необходимо привлечь ЦА (целевую аудиторию) для группы Вконтакте. Тематика группы : Интернет магазин брендовой одежды.
Необходимо для интернет магазина одежды написать уникальную статью и сделать рерайт( 50 статей). С последующим их размещением на трастовых сайтах.