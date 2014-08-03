Aleks1970

Александр Aleks1970

 
53 годаРоссия/Омск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Annet_Tkachenko
Анна 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
26 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Логотип и слоган для пельменной
Хороший заказчик, рекомендую!
Очень толковый исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Продвижение статьями
Все ок, рекомендую
Дмитрий, извините что задержал свой положительный отзыв. Ссылки работают, чего и Вам желают.
Ответный отзыв