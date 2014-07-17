Трафик межкомнатные двери

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки120 просмотров

Необходим эксперт в данной области, у которых есть за плечами опыт в создании большего потока потенциальных посетителей на интернет-магазины от 10 000 уников в сутки с контекста.

Задача,

приводить на сайт с контекстной рекламы не менее 1 тыс. человек в день.

Инструменты: РСЯ, Директ, КМС, Adwords

Ниша: межкомнатные двери

Регион: Москва и МО, Владимирская область.

Желательно оставлять заявку с кейсам (результаты до и после), было бы круто давать данные на статистику, как портфолио.

Оплата: % от бюджета.

Желаемая цена за клик: 10-15 руб.

Google Ads
11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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