Трафик межкомнатные двери

Необходим эксперт в данной области, у которых есть за плечами опыт в создании большего потока потенциальных посетителей на интернет-магазины от 10 000 уников в сутки с контекста.

Задача,

приводить на сайт с контекстной рекламы не менее 1 тыс. человек в день.

Инструменты: РСЯ, Директ, КМС, Adwords

Ниша: межкомнатные двери

Регион: Москва и МО, Владимирская область.

Желательно оставлять заявку с кейсам (результаты до и после), было бы круто давать данные на статистику, как портфолио.

Оплата: % от бюджета.

Желаемая цена за клик: 10-15 руб.