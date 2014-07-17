Всем добрый день, нужен контекстолог. Мы занимаемся кровлей.

Требуется настройка контекстной рекламы яндекс и гугл.

Ищем человека проживающего в Киеве, чтобы встретиться и все обсудить. Обязательно нужен человек, который сможет в четверг встретиться с нами в Киеве.

Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не будет +1, тогда я считаю, что ваше сообщение это спам и сразу отказываюсь от работы с вами. П.С: очень много роботов, которые даже не читают задачу.

- Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.

Готовы работать по предоплате или через сделку без риска.