Настроить Директ Adwords

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Закрыт10 заявок240 просмотров

Добрый день.

Требуется настроить Директ и Adwords

Магазин aromatel ru

Вводные

- показатель отказов очень низкий.

- есть список товаров в наличии

- магазин в топе поисковиков по всем практически позициям.

- требуется поднять целевую посещаемость до 400-500 в день.

- магазин одного бренда

Сообщите,

- как примерно будете работать? в 2-х словах

- сколько стоит настройкка и ведение кампании.

Google Ads
11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров