Добрый день! Требуется технически оптимизировать интернет-магазин d-hutor.ru (сейчас на стадии заполнения). А также настроить кампанию в яндекс директ. (+возможны правки по сайту, есть недоработки. К примеру, поправить шрифты) Просьба указывать примерные ...
Настроить Директ Adwords
Добрый день.
Требуется настроить Директ и Adwords
Магазин aromatel ru
Вводные
- показатель отказов очень низкий.
- есть список товаров в наличии
- магазин в топе поисковиков по всем практически позициям.
- требуется поднять целевую посещаемость до 400-500 в день.
- магазин одного бренда
Сообщите,
- как примерно будете работать? в 2-х словах
- сколько стоит настройкка и ведение кампании.
Заявки фрилансеров
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