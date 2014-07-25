Перенос кампании с Директа в Adwords.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки229 просмотров

Есть готовая выгрузка кампании Яндекс.Директ и есть аккаунт Adwords куда нужно это всё экспортировать.

Пишите срок и цену.

Google Ads
11 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа была выполнена. Спасибо за соблюдение сроков.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
ТОП-10
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