Создать контекстную рекламную компанию

Создать рекламную компанию в яндекс директ.

В общей сложности 1000 различных объявлений по одному или нескольким ключевым запросам на объяву. Тексты объявлений должны быть разными, а не одно и тоже для всех объявлений.

Рекламная компания делается для всей России.

Минусовка.

Ориентация на низкочастотники. Прописанные дополнительные ссылки.

Интернет магазин цифровой техники (фотики, ноуты, телефоны, аксессуары).

Топ сто желаемых товаров предоставляется (но не обязательно это должны быть они).

Обязателен опыт в данной тематике по России или ее регионам.