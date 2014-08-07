Создать контекстную рекламную компанию

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Завершен6 заявок192 просмотра

Создать рекламную компанию в яндекс директ.

В общей сложности 1000 различных объявлений по одному или нескольким ключевым запросам на объяву. Тексты объявлений должны быть разными, а не одно и тоже для всех объявлений.

Рекламная компания делается для всей России.

Минусовка.

Ориентация на низкочастотники. Прописанные дополнительные ссылки.

Интернет магазин цифровой техники (фотики, ноуты, телефоны, аксессуары).

Топ сто желаемых товаров предоставляется (но не обязательно это должны быть они).

Обязателен опыт в данной тематике по России или ее регионам.

11 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад
$180
4 дня
Подробно все объяснил. Настроил. Как я могу судить постарался, разбил на рся и поисковик. заминусовал. вообщем сделал качественно. Сроки не затягивал. На мою дотошность реагировал адекватно и показывал профессионализм.
Приятно с Анатолием работать, рекомендую...

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад