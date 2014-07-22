Настройка google adwords

Необходимо настроить Adwords (поиск) для интернет магазина оборудования, садовой техники и инструмента.

Ассортимент примерно 12000 позиций.

Будем создавать несколько проектов и поэтапно настраивать на все группы товаров. Первый проект будет только на одну группу товаров. В случае качественного завершения будем создавать персональные проекты на оставшиеся категории.

Вести рекламную компанию планируем своими силами, поэтому необходима только качественная настройка (Составление списка запросов, минус слова, 3 объявления в каждую группу, расширения объявлений, исключение внутренней конкуренции по запросам). На каждое ключевое слово должно быть свое объявление. Возможно использование динамической вставки ключевых слов.

Просьба в заявках ориентировать о сроках и цене . Заранее спасибо.