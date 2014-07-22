Настроить рекламму в директе. правильно граммотно. с минимальными затратами.
Кампания в Яндекс Директ
Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок.
Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи.
Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет дать консультации, как правильно управлять и тестировать ставки.
Просьба цены на услуги указывать в гривнах или рублях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать рекламную компанию в яндекс директ. В общей сложности 1000 различных объявлений по одному или нескольким ключевым запросам на объяву. Тексты объявлений должны быть разными, а не одно и тоже для всех объявлений. ...Завершен11 лет назад
Необходимо настроить Adwords (поиск) для интернет магазина оборудования, садовой техники и инструмента. Ассортимент примерно 12000 позиций. Будем создавать несколько проектов и поэтапно настраивать на все группы товаров. Первый проект будет только на одну ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется грамотная настройка ЯндексДиректа в ApiShops для интернет магазина - одностраничника.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовая выгрузка кампании Яндекс.Директ и есть аккаунт Adwords куда нужно это всё экспортировать. Пишите срок и цену.Завершен11 лет назад
Добрый день. Нужнет опытный специалист для настройки и ведения компании. Желательно с пояснениями. Сайт в топе по ключевым запросам, подробности в личку. Тема: загородное строительство. Общения в Скайпе или в живую в ...Завершен11 лет назад
Всем добрый день, нужен контекстолог. Мы занимаемся кровлей. Требуется настройка контекстной рекламы яндекс и гугл. Ищем человека проживающего в Киеве, чтобы встретиться и все обсудить. Обязательно нужен человек, который сможет в четверг встретиться ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим эксперт в данной области, у которых есть за плечами опыт в создании большего потока потенциальных посетителей на интернет-магазины от 10 000 уников в сутки с контекста. Задача, приводить на сайт ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется настроить Директ и Adwords Магазин aromatel ru Вводные - показатель отказов очень низкий. - есть список товаров в наличии - магазин в топе поисковиков по ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад
Что есть сейчас: - готовая рк в Директе на поиске, приносит заявки, звонки, но мало. - CTR - 6 с небольшим процентов. - рк в РСЯ (практически не работающая) ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт11 лет назад