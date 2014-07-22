Кампания в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт23 заявки235 просмотров

Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок.

Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи.

Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет дать консультации, как правильно управлять и тестировать ставки.

Просьба цены на услуги указывать в гривнах или рублях.

10 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров