Кампания в Яндекс Директ

Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок.

Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи.

Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет дать консультации, как правильно управлять и тестировать ставки.

Просьба цены на услуги указывать в гривнах или рублях.