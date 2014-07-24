Yandex direct

необходимо в директе создать объявление, написать заголовок-подзаголовок, выбрать ОДНУ наиболее подходящую фразу для продвижения и подобрать идеальную стоимость клика/позицию. заголовок и подзаголовок должны быть креативными и подходящими ключевику и сайту в целом, чтобы добиться максимальной конверсии при заданном бюджете. разумеется, хочется минимизировать стоимость кликов до как можно небольшого значения.

повторюсь, только одна ключевая фраза. исходя из качества выполненной работы приму решение о постоянном сотрудничестве, т.к. фраз много, хочу начать с одной - проверить стоимость клика и найти ответственного исполнителя.

оплата 300 рублей за одно объявление (за его грамотное составление) и установку начальных оптимальных значений. за дополнительную настройку и ведение - обсуждаем отдельно.