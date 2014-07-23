Лиды в интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок163 просмотра

В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи.

Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей.

Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.

11 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров