Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...
Лиды в интернет-магазин
В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи.
Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей.
Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.
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