Здравствуйте, нужно создать лендинг на одном из сервисов, конструкторов. Нужен качественный, с возможностью оставить данные, получить уведомления, подключить свой домен. Вы советуете сервис, я оплачиваю платный тариф, вы делаете на нём лендинг. Пишите примеры сделанных вами лендингов на ...
- $30Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Здравствуйте, нужно сделать рерайт карточек товаров. Карточек 300 штук. Я дам 2 сайта откуда делать рерайт, текст присылаете мне на почту. Оплата 15 руб за 1 карточку 500 зн без пробелов. Получается 1К знаков = 30 руб. Оплата только ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно наполнить текстами интернет-магазин игрушек. Разделы пазлы, настольные игры, машины. Ссылку на источник дам. Высокоуникальный рерайт, что бы интересно читалось. Нужно примерно 30.000 знаков без пробелов. Предлагаю 25 руб за 1000 зн б/п Внимание! Оплата только на Яндекс Деньги!Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужны женские темы. Темы статей даю я. 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата только на Яндекс деньги.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужен человек знакомый с лендингами для работы на сервисе http://lpgenerator.ru Есть ряд клиентов для которых нужно создавать Лендинги, работать над их улучшением. Работа постоянная, но проектная. То есть появился новый клиент, создаём под него лендинг. Иногда ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно 100 живых участников в группу по критериям Москва, Жен. Только 100 и только живые. Тематика косметика. Оплата по факту на Яндекс деньги. Пишите цену.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, интересует реклама на форумах, комментариях в блогах, социальных сетях. Нужны ссылки на сайт, но можно не активные, главное, что бы их видели люди. Сайт - интернет-магазин косметики. Рассмотрю разные предложения. 5-10 ссылок в день.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи. Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей. Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен рерайт эфирных масел. Даю название, вы пишите текст. Уникальность 99%, источник выбираете сами. Размер 1 описания 1000 знаков без пробелов. Нужно описать полезные свойства, возможное преминение. Описаний нужно 15. Оплата поэтапно, после выполнения на Яндекс деньги. Вебмани у меня нет. Цена ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Рерайт описаний косметических средств. Примерно 5-10 товаров. Размером по 1000 знаков без пробелов. 25 руб 1000 знаков без пробелов. Уникальность 95% и больше. На работу дня два. Оплата на Яндекс после проверки.Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, надо оставить информацию о распродаже на женских форумах. Оплачиваю каждое оставленное сообщение 10 руб. Сообщение около 100 знаков. Нужно 100 сообщений.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, ищу специалиста, который готов работать по схеме оплаты за заявки в ИМ. Интернет-магазин косметики в Москве. Ищу долгосрочное сотрудничество. Первое время нужно 2-3 заявки в день. Магазин молодой, бизнес не большой. Вы можете работать с контекстной рекламой, тизерами, ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен высоко-уникальный рерайт описаний косметических товаров. Источник дам. 25 руб за 1000 знаков без пробелов. Уникальность от 95%. Оплата на Яндекс деньги.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужны живые участники в не большую группу по косметике. Критерии Москва, Ж. Второй день веду переговоры здесь, один не справился, второй исполнитель не утруждает себя объяснениями как работает). В связи с этим оплата после вступления. Давайте на пробу ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день, интересуют заявки на фото-съёмку профессиональным фотографом свадеб и праздников (дней рождений и пр). Интересует именно оплата за заявки по средствам заполнения формы или звонка. Очень желательно создание отдельного сайта под рк. Источники трафика любые. Сайт для рекламной ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $17
Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг. Можно типовые шаблоны, конструктор. Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку. Форма заказа, надо привязать к почте. Установить на хостинг, что бы всё работало.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $16
Здравствуйте, задача такая: Я пришлю вам имеющийся текст, ваша задача увеличить объём текста на 2000 знаков с пробелами. Увеличить текст надо равномерно, а не единым новым обзацом. Здесь минимальная стоимость за рерайт вроде 25 рублей. Такую и предлагаю. Объём ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен человек, который будет добавлять статьи с картинками на сайт о диетах, фитнесе. Сайт на Joomla 2.5. Общение желательно по скайпу (во время работы, не сейчас). Оплата 100 рублей в час. Для примера укажите объём работы, который можете ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект разовый.Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько хотите за проект?Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад