expur

Сергей expur

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лендинг на конструкторе

    $30

    Здравствуйте, нужно создать лендинг на одном из сервисов, конструкторов. Нужен качественный, с возможностью оставить данные, получить уведомления, подключить свой домен. Вы советуете сервис, я оплачиваю платный тариф, вы делаете на нём лендинг. Пишите примеры сделанных вами лендингов на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт описания товаров

    $90

    Здравствуйте, нужно сделать рерайт карточек товаров. Карточек 300 штук. Я дам 2 сайта откуда делать рерайт, текст присылаете мне на почту. Оплата 15 руб за 1 карточку 500 зн без пробелов. Получается 1К знаков = 30 руб. Оплата только ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний настольных игр, пазлов и пр игрушек

    $20

    Нужно наполнить текстами интернет-магазин игрушек. Разделы пазлы, настольные игры, машины. Ссылку на источник дам. Высокоуникальный рерайт, что бы интересно читалось. Нужно примерно 30.000 знаков без пробелов. Предлагаю 25 руб за 1000 зн б/п Внимание! Оплата только на Яндекс Деньги!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист лендингов

    Добрый день, нужен человек знакомый с лендингами для работы на сервисе http://lpgenerator.ru Есть ряд клиентов для которых нужно создавать Лендинги, работать над их улучшением. Работа постоянная, но проектная. То есть появился новый клиент, создаём под него лендинг. Иногда ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реклама на форумах

    $100

    Здравствуйте, интересует реклама на форумах, комментариях в блогах, социальных сетях. Нужны ссылки на сайт, но можно не активные, главное, что бы их видели люди. Сайт - интернет-магазин косметики. Рассмотрю разные предложения. 5-10 ссылок в день.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лиды в интернет-магазин

    $1000

    В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи. Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей. Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Эфирные масла рерайт

    $50

    Здравствуйте, нужен рерайт эфирных масел. Даю название, вы пишите текст. Уникальность 99%, источник выбираете сами. Размер 1 описания 1000 знаков без пробелов. Нужно описать полезные свойства, возможное преминение. Описаний нужно 15. Оплата поэтапно, после выполнения на Яндекс деньги. Вебмани у меня нет. Цена ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт косметики

    $50

    Рерайт описаний косметических средств. Примерно 5-10 товаров. Размером по 1000 знаков без пробелов. 25 руб 1000 знаков без пробелов. Уникальность 95% и больше. На работу дня два. Оплата на Яндекс после проверки.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постинг на форумах

    $50

    Здравствуйте, надо оставить информацию о распродаже на женских форумах. Оплачиваю каждое оставленное сообщение 10 руб. Сообщение около 100 знаков. Нужно 100 сообщений.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны покупатели в ИМ

    $50

    Здравствуйте, ищу специалиста, который готов работать по схеме оплаты за заявки в ИМ. Интернет-магазин косметики в Москве. Ищу долгосрочное сотрудничество. Первое время нужно 2-3 заявки в день. Магазин молодой, бизнес не большой. Вы можете работать с контекстной рекламой, тизерами, ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт товаров - косметика

    $50

    Нужен высоко-уникальный рерайт описаний косметических товаров. Источник дам. 25 руб за 1000 знаков без пробелов. Уникальность от 95%. Оплата на Яндекс деньги.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Живые в группу вк

    $50

    Здравствуйте, нужны живые участники в не большую группу по косметике. Критерии Москва, Ж. Второй день веду переговоры здесь, один не справился, второй исполнитель не утруждает себя объяснениями как работает). В связи с этим оплата после вступления. Давайте на пробу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лиды для фотографа

    $1000

    Добрый день, интересуют заявки на фото-съёмку профессиональным фотографом свадеб и праздников (дней рождений и пр). Интересует именно оплата за заявки по средствам заполнения формы или звонка. Очень желательно создание отдельного сайта под рк. Источники трафика любые. Сайт для рекламной ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг - одностраничник

    $17

    Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг. Можно типовые шаблоны, конструктор. Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку. Форма заказа, надо привязать к почте. Установить на хостинг, что бы всё работало.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт/копирайт диеты

    $16

    Здравствуйте, задача такая: Я пришлю вам имеющийся текст, ваша задача увеличить объём текста на 2000 знаков с пробелами. Увеличить текст надо равномерно, а не единым новым обзацом. Здесь минимальная стоимость за рерайт вроде 25 рублей. Такую и предлагаю. Объём ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Здравствуйте, нужен человек, который будет добавлять статьи с картинками на сайт о диетах, фитнесе. Сайт на Joomla 2.5. Общение желательно по скайпу (во время работы, не сейчас). Оплата 100 рублей в час. Для примера укажите объём работы, который можете ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Закупить ссылки в sape

    Проект разовый.Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по ссылкам

    Надо вручную закупить временных ссылок на контентный сайт. Надо подобрать тематических доноров, выполнить все этапы покупки ссылок. Ссылки безанкорные. В sape с моего аккаунта купить пока на 200 рублей. Оплата после проверки. Сколько хотите за проект?

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
zombi50
Юрий 
73 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Рерайт фитнес
Благодарю за отзыв
Отличный копирайтер, быстро, интересно, по теме. Всем советую!
Ответный отзыв
olexandr7
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создать информер
Все ок
Работа отлично выполнена, я доволен результатом. Советую всем данного исполнителя!
Ответный отзыв
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработать фотографию
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую к работе.
Отличная работа. Быстро и по хорошей цене.
Ответный отзыв
NatalyaBraga
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Создать аккаунт на 20 сайтах
Сотрудничать с Сергеем - одно удовольствие. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
Отличная работа, я доволен. Быстро, вежливо, всем советую!
Ответный отзыв
Korolkov
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Заполнение прайса косметики картинками
Замечательный заказчик! Хорошая коммуникация, быстрая оплата.
Отличная работа. Быстро и качественно, всем советую!
Ответный отзыв